Unidos en un mismo clamor, familiares y conocidos de Omar Salguedo Pautt, el conductor desaparecido el pasado 23 de marzo en inmediaciones de la Terminal de Transportes realizan un plantón, en la mañana de este viernes, frente a la Alcaldía Mayor, en el Centro Histórico, para pedir celeridad en la investigación.

El hombre, de 61 años, desapareció tras recoger unos pasajeros en un vehículo particular con el que labora como colectivo y que tampoco aparece. Según sus familiares, desde entonces no conocen el paradero de Salguedo y las autoridades no les dan respuesta. Omar es delgado, de 1.60 metros de estatura, cabello liso negro y piel trigueña. “Sus compañeros de oficio dicen que dos hombres y una mujer fueron quienes subieron al carro”, contó una hija de Omar. Si tiene información sobre él, puede comunicarse a la línea de la Fiscalía 122.

¿Y Alexandrith?

La menor Alexandrith Sarmiento Arroyo también es buscada por su familia y las autoridades. Desapareció el pasado 19 de marzo en una playa de Punta Canoa y desde entonces no se conoce su paradero. La Policía ofreció 20 millones de pesos por quién dé información veraz sobre su ubicación. Este caso ha causado revuelo en toda la región.