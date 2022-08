Video: “Encontré a mi hijo con 3 tiros”, papá de joven asesinado en Chochó

José Carlos no lo pensó dos veces. Llevó a su amigo ‘el Bolita’ de regreso a Chochó. ‘Maiti’ no volvió a su casa. De la vivienda de Jesús salieron en su moto rumbo a una clínica en Sincelejo. También los acompañaba una hermana de ‘el Bolita’. No llegaron a su destino.

Carlos cuenta que en la tarde escuchó cuando sus vecinos hablaban del asesinato de un policía en Sampués. Él asegura que simplemente escuchó la noticia y siguió en sus labores. Más tarde, como a las 6, lo llamó su hermana por celular a decirle que por 'La Garita' (entrada a Chochó, sector Las Cruces), la Policía tenía detenido a José Carlos.

“Mi hermana me dijo que me fuera para allá, pero yo le dije: ‘Mija linda, yo no me puedo mover de aquí porque estoy trabajando. Y eso debe ser porque en Sampués mataron a un policía y la Policía anda realizando retenes. No le des importancia a esto. Todo al que cogen es sospechoso, pero ahorita o mañana lo investigan y lo sueltan”, cuenta Carlos.

Casi al instante, es el hijo menor quien llama a Carlos Nadin. El adolescente le cuenta que a su casa llegaron varios policías buscando la pistola con la cual supuestamente mataron al patrullero en Sampués. El muchacho le dijo que los uniformados revolvieron la casa.