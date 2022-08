Video: El desgarrador relato de la principal testigo del triple crimen en Chochó

Narra la joven con voz entrecortada.

“Entonces me empujan con la intención de alejarme de mi hermano, pero yo me negaba. Ellos me empujaban, pero yo seguía caminando hacia adelante. Cuando ellos vieron que no podían como detenerme, dos de ellos me agarraron por los brazos y me llevaron hasta cierta distancia, pero todavía lograba ver a mi hermano y a los demás, y todavía le seguían dando patadas. Lea: “No lo mutilaron”: familiar de víctima de triple homicidio en Chochó

Algunos vecinos que pasaron por ese sitio llevaron de regreso a casa a la joven y ella de inmediato le cuenta a su mamá lo que había pasado. La madre se va rápido en una moto a ‘los Cruces’, pero ya a su hijo y a los dos amigos se los habían llevado a Sincelejo. A las 8:30 p. m., los padres de Jesús van a la clínica y allí les confirman que los tres están muertos.

Jesús David tenía siete balazos. Su hermana dice que su cuerpo quedó irreconocible ante los múltiples golpes que recibió. “Queremos justicia y que sea lo más pronto posible. A los culpables que les caiga todo el peso de la ley”, anota la hermana de ‘el Bolita’. Las otras dos víctimas también estaban baleadas y golpeadas.

No solo la familia de Jesús David quiere justicia. Todo el pueblo de Chochó pide que se esclarezcan los hechos y que limpien los nombres de sus muertos.

