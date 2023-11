(Video) Desgarrador testimonio de sobreviviente a sicariato en Cartagena

“Me salvé de la muerte, gracias a Dios. Él me dio otra oportunidad de vida, siento que volví a nacer y voy a vivir agradecido por siempre. A los que me hicieron daño, solo les digo que Dios me acompañó. Cuando recibí esos balazos, sólo pensé en mi familia, en el dolor tan grande que iban a sentir, pensé en no estar más en el mundo, pero nunca perdí la esperanza, nunca perdí la fe”.

Así comienza el video donde El Negro Tv, un conocido creador de contenidos de humor de la ciudad, narra lo que vivió el pasado 24 de septiembre, en una esquina de la calle La Cuchara, en el barrio El Pozón, cuando sicarios llegaron hasta donde estaba él con unos amigos y dispararon, hiriéndolo en el abdomen. El Negro fue auxiliado de inmediato y durante varios días estuvo luchando por su vida en una UCI.