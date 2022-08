Video del caso Chochó: “Solo se detuvo a preguntar y por eso lo mataron”

“Él solo preguntó qué estaba pasando, qué por qué tenían así a sus amigos, y enseguida salió un policía y le dijo que también era cómplice. Lo pusieron contra el piso y lo golpearon. Eso es lo que me cuentan”, relata Luz María.

Cuando la madre se enteró de lo que ocurría en esa zona fue a ver si aún estaba su hijo, pero no lo encontró. Ya se lo habían llevado en el platón de aquella camioneta blanca de la Policía junto a sus amigos. Poco después, varios uniformados fueron a su casa buscando supuestamente la pistola con la que asesinaron esa misma tarde a un patrullero en Sampués. Ya habían estado en casa de José Carlos.

“Hubo un allanamiento ese mismo día. A otro hijo mío que venía de trabajar también como mototaxista, como vio tantos policías y no sabía lo que estaba pasando, corrió y otros dos policías que estaban en moto lo persiguieron y le dispararon, pero gracias a Dios no le dieron y no pasó nada”, cuenta Luz María.

Ese hermano de Carlos es Juan Camilo Ibáñez, quien relata que luego de que lo persiguieran por varias calles de Chochó, lo retuvieron más de diez policías, lo golpearon y lo dejaron semi desnudo, solo con el interior puesto. Precisa que le dieron varios segundos para correr por su vida y por eso se salvó de milagro. Mientras eso ocurría, su hermano era llevado a Sincelejo.