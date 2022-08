Video: cruel relato de víctima de ‘los Morales’ en las Faldas de la Popa

El pasado 7 de julio fue desarticulada la banda delincuencial ‘los Morales’ que extorsionaba y desplazaba de manera forzada a familias en las Faldas de la Popa. Siete días después las autoridades comunicaron que los seis capturados fueron enviados a prisión.

Ha pasado un mes desde que la Policía realizó el operativo que desmanteló esa organización y hasta ahora una de sus víctimas se atreve a hablar. Por más de un año los moradores del sector La Bendición de Dios y zonas aledañas tuvieron miedo, pero ya no y por eso una ama de casa relata su historia.

“Tengo ocho meses viviendo en La Bendición de Dios y cuando tenía apenas dos meses comenzaron a extorsionarme. Luego mi marido se enfermó y ya no teníamos dinero para pagarles por lo que comenzaron a amenazarnos. Nos pedía 20 mil pesos semanal”, contó la madre de dos menores.

Añadió que “como no les daba dinero me tumbaron mi casa, me amenazaron y también me robaron un televisor y otros electrodomésticos. Ya estábamos cansados y con miedo y por eso dejamos nuestro ranchito que con tanto sacrificio construimos y nos fuimos para otra parte”, anotó.

Todos estos testimonios son pruebas que las autoridades usan en contra de los señalados que deberán responder por los delitos de desplazamiento forzado, extorsión, hurto calificado agravado, concierto para delinquir agravado, tentativa de homicidio y lesiones personales.