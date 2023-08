Video: Bala perdida mató a vendedor de flores en la entrada de su casa

Familia de la víctima.

A Mercado Vivero lo trasladaron al CAP de La Esperanza, y a los pocos minutos lo remitieron al Hospital Universitario del Caribe. A las 11 de la noche, los médicos anunciaron la terrible noticia: no pudieron evitar su muerte.

“Solo salió a guardar su moto para que no se la dañaran en ese enfrentamiento. En cuestión de segundos lo alcanzó una bala en el abdomen y cayó”, relató otro familiar. Siga leyendo: El ‘Búho’, el sicario que investigan por asesinar a 3 hombres en 17 días

Para los allegados a Manuel no hay confusión con lo que ocurrió: al joven, de 27 años y vendedor de flores en el cementerio Jardines de Cartagena, lo balearon en medio de una pelea en la que él no participó.

La familia de la víctima asegura que no entiende por qué los uniformados que patrullaban a esa hora en medio de los disparos no hicieron algo para que acabaran. “Cuando le dispararon a Manuel fue que mandaron a todos a dispersarse, pero antes no intervinieron”.

La institución, por su parte, confirmó que realiza las indagaciones para dar con la captura de los responsables, que no pudieron ser reconocidos por los testigos: “Todo fue muy rápido, nos encargamos de auxiliar a Manuel, y no vimos de dónde había salido la bala”. Le interesa: En videos, el ataque a bala de un sicario contra ‘el Alcalde’ en una tienda