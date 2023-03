Video: Así fue la persecución contra ladrones que hirieron a bala a turista

No estaba armada y ya había terminado su turno. Aún así, una joven auxiliar de la Policía de Turismo de la Metropolitana de Cartagena ayudó con su valentía en el operativo que terminó con la muerte y captura de dos de los presuntos delincuentes que balearon a un turista en un atraco.

Ella alcanzó a ver cuando dos hombres en dos motos se movilizaban con actitud sospechosa y por eso de inmediato puso en conocimiento la situación a través de un radio de comunicaciones.

“Yo me encontraba de servicio en el boquetillo de San Diego y ahí me percaté de dos sospechosos en dos motos. Al ver que se me venían en contravía por el boquetillo, yo lo que hice fue modular por el radio e informarle a los cuadrantes para que intervinieran.