Video: Así fue el impactante choque entre camioneta y taxi en Bocagrande

Según el Departamento de Tránsito y Transporte de Cartagena -Datt-, una imprudencia habría ocasionado el impacto de los vehículos en una esquina. Supuestamente, el conductor de la camioneta no realizó el pare sugerido a la hora de cambiar de vía, por lo que fue inevitable el choque.

Un aparatoso accidente de tránsito se registró, en el mediodía de este domingo 26 de marzo, en la carrera 4 con calle 8 del barrio Bocagrande, en Cartagena. En la concurrida avenida, un vehículo particular de placas KZT 080 y un taxi de placas WGN 841 chocaron de frente.

También se conoció que en el vehículo particular se transportaban dos personas más y el taxi, conducido por Augusto César Hernández Altamar, no llevaba pasajeros. El Datt confirmó que el conductor de la camioneta y sus pasajeros, al igual que el taxista, terminaron con lesiones y en este momento están siendo atendidos en la clínica Barú, en el barrio Los Ángeles, y la Higea, en Amberes. No se conoce el pronóstico clínico de las víctimas.