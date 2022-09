Video: Así era Neyder David, el niño asesinado por sicarios en Cartagena

Sus ojos grandes y tiernos cautivaron también a los vecinos y amigos de la familia. Era gordito, de piel clara, saludable y muy consentido. Que su madre fuera apenas una adolescente, de 14 años, no fue impedimento para que el niño estuviera bien cuidado; eso afirman quienes lo conocieron en aquella etapa.

La tragedia

La alegría y felicidad que irradiaba Neyder desapareció de esa humilde vivienda, a unos metros de la Ciénaga de La Virgen. Su fragilidad, inocencia y ternura quedaron destruidas por dos balazos que acabaron con su vida en la noche del martes, en el sector El Progreso, de Olaya.

Sandra, su abuela materna, llora desconsolada sentada en la sala de la casa. Ve con impotencia un celular con fotos de Neyder mientras la observan sus hijos, los tíos con los que el niño jugaba por horas en la destapada calle.

“Él era el hijo único de mi hija, era muy gracioso, muy querido por todos. Esto que pasó fue horrible y no se lo deseo a nadie. Espero que esto no quede impune”, dijo la abuela frente a un altar que no tiene imágenes religiosas porque para la familia “Neyder era un alma pura, un angelito del cielo que va directo al lado de Dios”.