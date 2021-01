“Dijeron que iba con exceso de velocidad y que cometió una imprudencia. Nosotros no creemos en esa hipótesis, sobre todo porque Carlos era muy respetuoso de las normas y no le gustaba andar duro. Él siempre iba suave y yo hasta le aconsejaba que a veces no era recomendable, sobre todo en vías nacionales”.

Con voz fuerte, pero la mirada triste, un familiar de Carlos Ramón Pacheco Guzmán, muerto en un accidente de tránsito en la madrugada del lunes en el municipio de Clemencia, habló a este medio en la sede de Medicina Legal.

Aseguró sentir dolor por la muerte de su ser querido y recordó detalles de aquel fatídico día en que fue arrollado por una tractomula. “Era mototaxista y vivía en el barrio Manga de Cartagena. Estaba por Clemencia porque llevaba una carrera a Barranquilla. Lo que sé es que un señor le pagó para que lo llevara temprano”, contó. El hecho ocurrió a las 5 a. m.

Dijo que Carlos, quien deja dos pequeñas hijas, no tomaba con frecuencia esa carretera. “Fue solo por la carrera, por trabajar. Sobre el accidente sabemos que una ‘mula’ lo arrolló, pero hubo otra moto involucrada y de eso nadie ha dicho nada. Sobre esa moto sabemos que su conductor quedó herido y lo llevaron a la clínica Barú -Cartagena-. El pasajero de Carlos, a quién le iban a poner una prótesis en Barranquilla, también resultó herido y está hospitalizado”.

Añadió que no comprende cómo ocurrió el hecho, pero piensa que la imprudencia la pudo cometer el conductor de la otra moto. “Queremos que investiguen a ese conductor”, anotó.