Hace dos meses, Luis Ángel Gutiérrez Escorcia, conocido como ‘el Patica’, estuvo al borde de la muerte. El joven, de 23 años, recibió dos balazos a manos de sujetos en moto mientras caminaba por el parque La Felicidad del barrio Huellas de Alberto Uribe, donde vivía con su madre.

El 14 de marzo, a las 3 de la tarde, ‘el Patica’ imploró al cielo otra oportunidad y, según testigos, decía a gritos “no me dejen morir, quiero cambiar”. Estuvo hospitalizado y su recuperación fue rápida; todo apuntaba a que esta vez su historia sería diferente.

A la cabeza

Pero la segunda oportunidad fue muy corta para el fiel hincha del Real Cartagena porque el lunes volvieron los ‘matones’ y esta vez fueron letales. ‘El Patica’ fue asesinado de un balazo en la cabeza a las 3 de la tarde, en un lavadero de vehículos en su mismo barrio, que está cerca a la urbanización Ciudad Jardín. En el ataque a bala también murió Leonir Miranda Julio, de 21 años, amigo de ‘el Patica’; y otra persona resultó herida.

A solo unos metros del lavadero está la casa de ‘el Patica’. Dentro, su madre, Yudis Escorcia, llora de dolor e impotencia por la suerte del mayor de cuatro hermanos, pero reconoce que la muerte le respiraba en la nuca a su hijo.

“No puedo ocultar el sol con una mano. Yo lo aconsejaba, le decía las cosas, pero él decidió hacer lo que quería. Lo que sé es que el lunes él estaba en el lavadero rebuscándose lavando carros y motos cuando llegaron los sicarios y dispararon indiscriminadamente. Eso es lo que conozco, pero espero que investiguen bien. Mi hijo se dedicaba a oficios varios”, dijo la triste madre.

Añadió que “tras el atentado que sufrió en marzo, mi hijo decidió hacer las cosas bien. Quiso trabajar para comprarse cosas y no estar haciendo nada malo”.

Luis Ángel no tenía pareja sentimental ni hijos, su madre era su compañía y consejera pero, al parecer, no se tomó en serio el atentado de marzo ni los consejos que ella le daba. “Yo quería llevarlo por el camino correcto, pero no se pudo”, expresó la mamá.

Sobre la otra víctima mortal, Leonir Miranda Julio, no hay mayores detalles, solo que también vivía en ese barrio. Su familia no quiso dar declaraciones.

La Policía dijo en un comunicado que está tras la pista de los responsables. Recordemos que el lunes dos tipos en moto llegaron al lavadero y dispararon a los presentes en varias ocasiones, luego escaparon con dirección a La Circunvalar, supuestamente.

Luis y Leonir fueron llevados a un centro médico, pero murieron a los pocos segundos.