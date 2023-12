Velatón y oraciones en El Pozón por exdocente desaparecido hace 9 días

Ya son nueve días sin conocer su paradero y la sensación de no saber dónde y cómo está, los carcome por dentro. Sus hijos y esposa han hablado a la prensa, pidiendo solidaridad para quien conozca su paradero. Lea: “Les pido que no le hagan daño”: esposa de exrector de colegio desaparecido

Desde el pasado 28 de noviembre, la familia de Hermides Rafael Vásquez Vásquez no tiene paz. Hablar de él es doloroso y, pese a las circunstancias, mantienen la fe intacta y la esperanza viva de su regreso sano y salvo.

“Salió de la casa a la finca a buscar unos alimentos porque al día siguiente viajaba a Medellín a verse con su hijo, que cumplió años el 1 de diciembre”, cuenta Cira. Hermides le dijo a su esposa que regresaría temprano, pero en vista que ya eran las 2 de la tarde y no aparecía, “comenzó a darle teléfono”.

El ex docente, de 73 años, es muy respetado por dedicar muchos años a formar ciudadanos, además de ser considerado un excelente padre, esposo, vecino y profesional. Su desaparición ha consternado a quienes lo conocen.

“Él siempre me respondía. Lo comencé a llamar desde las 2 de la tarde. Le hice más de 200 llamadas. En vista que no aparecía, llamé a mis familiares desesperada porque él no había llegado”, relata Cira Vásquez.