Van 3 años de dolor: ¿Por qué mataron a conductor de Indriver en Mamonal?

Son meses dolorosos y llenos de preguntas. “Ha sido duro vivir sin él. No dejaron que nuestros niños disfrutaran del mejor abuelo de este mundo, que no tenia un palacio, ni riqueza, pero tenía los mejores valores de este planeta”, agregó Sandra entre lágrimas.

“El carro que manejaba mi papá estaba a mi nombre y no ha aparecido. La Fiscalía nunca mandó a dar de baja a la placa y me siguen cobrando impuestos de un carro que no sabemos dónde está y por el cual mi papá perdió la vida, porque lo asesinaron para robárselo”, contó la hija.

“Sólo queremos que la Fiscalía nos dé alguna respuesta, que nos respeten nuestros derechos y nos valoren como víctimas. Necesitamos que nos digan qué saben de este caso. A nosotros no nos dieron importancia por ser pobres, por no tener un apellido de renombre. Por favor, que las autoridades nos den la cara, ya pasaron 3 años”, pidió en medio del llanto Sandra.

La hija de William le pide al alcalde Dumek Turbay que “así como ayuda a la familia de Alexandrith, por favor, ayúdennos a nosotros. Esto es un problema que no le pertenece porque no fue en su periodo, quizás, si fuera pasado la historia sería diferente. El alcalde pasado nunca nos escuchó, jamás nos tuvo en cuenta, pero usted es diferente y sentimos que nos puede ayudar. También le pedimos a la Fiscalía que nos ayude con lo del carro, que si no aparece, por lo menos que nos lo bajen de sistema para que no me sigan cobrando ese dinero”, dijo Sandra.