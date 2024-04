“Una voz del cielo me dijo que lo hiciera”: mató a su mamá y a su tía

“Nunca había golpeado a la mamá. No sabemos qué le pasó. Él no se había recuperado. No sé por qué no lo mantuvieron más tiempo en San Camilo. Mi hermana me decía que él se alteraba con nada y se la pasaba en la calle”, señaló la familiar a medios de esa ciudad.

El doble crimen ocurrió a las 3 de la tarde del lunes primer de abril, cuando una mujer estaba en la cocina y la otra en la sala. Vecinos de la familia escucharon los golpes y gritos por lo que llamaron a la Policía de inmediato.