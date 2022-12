Una velita por Omar Salguedo, el conductor que desapareció hace 20 meses

Sin uno de los miembros de la familia, las fechas especiales ya no se viven igual. Para los que han perdido a seres queridos, esta época de Navidad y Año Nuevo se convierte en momentos de recordar y extrañar. La situación resulta más confusa para quienes no saben si la persona que añoran está o no con vida. Lea aquí: Con oraciones, familia de conductor desaparecido celebra su cumpleaños

Así, con esa incertidumbre, viven los hijos, hermanos y conocidos del conductor Omar Salguedo Pautt desde el 23 de marzo de 2021. A diario lo extrañan, imaginan qué estaría haciendo y tratan de averiguar en dónde y cómo está. Este mes, sin embargo, esperaban tenerlo con ellos.