Una llamada y una grabación: Así fue el día que desapareció Alexandrith

María y Alexander, padres de Alexandrith Sarmiento Arroyo, sienten en sus corazones un poco de satisfacción tras conocer que Wayner Ayola Torres fue condenado a 42 años y 5 meses de prisión por la desaparición de la menor el 19 de marzo del 2021, en una playa de Punta Canoa. Lea aquí: 42 años de cárcel a tío político por desaparición de la menor Alexandrith

Sin embargo, la zozobra y las noches en vela no pasan porque todavía no saben dónde está la adolescente que en pocos meses cumplirá 18 años. El sentenciado, según Alexander, no ha querido dar información sobre el paradero de ‘Alex’.

La Fiscalía, en el comunicado que informaba a la opinión pública la condena de Wayner, reveló algunos detalles sobre la investigación y las pruebas en su contra. También ayudó a conocer cómo fue ese 19 de marzo para la menor que tenía 15 años.