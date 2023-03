Un herido deja choque entre un camión y carrotanque en La Circunvalar

Dentro de las versiones que se conocen de este caso, que por fortuna no dejó personas fallecidas, son que el cisterna, de placas UPJ-879, parqueó en un sitio donde no debía y el conductor del camión UZC-499, que venía detrás de este, no alcanzó a divisarlo bien y chocó con la parte trasera.

Hay quienes aseguran que el carrotanque frenó de manera repentina para evitar golpear un vehículo que iba delante de este, eso hizo que el conductor del camión chocara y se produjeran así el impacto que terminó afectando seriamente la parte delantera de ese vehículo.