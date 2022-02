“En la casa ya nada es igual. Mi mamá ha tenido que visitar psicólogos, casi no come y ha bajado de peso. Cuando cocina, siempre guarda comida para su niño, pero ella sabe que no volverá y eso nos parte el alma a todos”.

Con esas palabras, y con la voz quebrantada, María Mercedes habla de la ausencia de su hermano: Martín Elías Manjarres Mora, el chico que murió en un aparente procedimiento policial en la noche del 7 de febrero del 2021, en el sector El Prado, del barrio Villa Estrella. Tenía 16 años.

Desde aquel día, la familia ha luchado por limpiar el nombre del menor de tres hijos. “Queremos justicia, que los responsables paguen. Queremos que quede claro que Martín no era un delincuente, no estaba armado y no tenía antecedentes. Hemos hecho marchas, velatones, buscamos abogados, pero la Policía no nos ha dado la cara”, añade María.

Sin respuestas

La familiar asegura que hay negligencia en el caso. “Estamos buscando a los medios de comunicación para que avancen las investigaciones, porque no nos dan ninguna respuesta. La Policía no nos dice cómo van sus investigaciones internas y la Fiscalía tampoco se manifiesta”, apuntó.

La mujer afirma que “ya entregamos las pruebas a favor de Martín. También está el reporte de Medicina Legal donde se demuestra que mi hermano fue baleado en la espalda en estado de indefensión. Hay testigos, están los cartuchos que demuestran que la bala era de un policía”.

María dice que fue en noviembre pasado cuando reabrieron el caso. “Es increíble, pero pasaron nueve meses para que comenzaran a investigar. Agradecemos a los movimientos sociales y a la familia de Harold Morales -joven asesinado en San Francisco, en hechos similares-, porque nos hemos sentido desprotegidos y ellos nos han apoyado”.

Lea aquí: Muerte a bala de menor en Villa Estrella: ¿hubo falla de la Policía?