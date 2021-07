“Estaba en una fiesta, a dos casas de la mía en Blas de Lezo. De la nada aparecieron tres policías y nos mandaron para nuestras viviendas, luego ocurrió una trifulca y los patrulleros comenzaron a agredir a todos, entonces yo salí corriendo para esconderme en mi casa, pero cuando intentaba entrar por un callejón, uno de los policías me disparó en el fémur”, comentó el joven, quien tenía un negocio de comidas rápidas y era dj.

“Esto ha sido un tormento que todavía no tiene solución. Llevo más de un año de lucha, con mi salud física y mental destruida. Dependo de otros y eso es triste porque tampoco puedo trabajar”.

Sin amparo

El joven agregó: “Cuando me vieron herido en la pierna, se fueron, no me auxiliaron. Buscamos abogado, hicimos de todo, pero yo solo pensaba en mi salud. Tengo la pierna de milagro”.

Dice que ya son cinco cirugías las que le han hecho y todavía sigue sin poder caminar. “He usado silla de ruedas, muletas, he pasado meses acostado en una cama, pero agarré una bacteria y otra vez estoy hospitalizado. A cada rato entro y salgo del hospital y lo peor es que la Policía nunca me ha respondido”, añadió Carlos, quien dice que también tiene afectaciones psicológicas y económicas.

Carlos asegura que tiene pruebas que afirman que la bala que lo hirió era de un policía y solo espera mejorar su salud y que se haga justicia. “Mi primer abogado murió a causa del COVID-19, luego dejamos las cosas quietas porque solo nos enfocamos en mi salud, pero estoy cansado y quiero que me respondan por esto. Los policías era de la estación de Los Caracoles”, expresó. En estos momentos se encuentra en la Clínica General del Caribe, donde le realizan varios procedimientos. Quiere que su caso se conozca y que la Policía Metropolitana le dé una respuesta. “Yo no estaba haciendo nada malo, solo estaba en una fiesta y mira todo el calvario que estoy viviendo desde hace un año”, anotó.

