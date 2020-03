Un año después, no hay arrestos por crimen de Rancelis Aguilera

Su historia

Rancelis llegó a La Heroica unos meses antes de su muerte por la misma razón por la que cientos de sus compatriotas han salido del país vecino en los últimos dos años. La crisis la obligó a venir a Colombia para ayudar a su familia.

Conseguir dinero le resultó imposible al principio y por eso en unas semanas estuvo laborando como mesera en un restaurante cerca de la Terminal de Transportes. Lo que ganaba lo enviaba directamente a su mamá en Venezuela, quien quedó a cargo de la hija de 5 años de Rancelis.

Poco después quedó sin trabajo y fue en esas circunstancias que encontró la muerte aquella madrugada del 24 de marzo.

Su mamá confirmó que en efecto la joven no trabajaba para el momento de los hechos y descartó que ganara dinero como trabajadora sexual, rumores que escuchó entre la comunidad donde su hija se desenvolvía. Lo que si aseguró Marisol Centeno es que su hija vivía en El Pozón con su pareja sentimental, a quien ella dijo que nunca conoció en persona.

“Yo me la quería llevar otra vez a Venezuela. Ese hombre -marido de Rancelis- no me gustaba. Me dijeron que alcanzó a maltratarla. Mi otra hija estaba acá y le dijo que se fueran para Caracas unos días antes de su muerte, pero ella no quiso. Le dijo que se iba a mitad de año”, recordó la mujer cinco días después de aquel brutal crimen, cuando realizaba las diligencias para retirar el cuerpo de la joven de la morgue de Medicina Legal, en el barrio Zaragocilla.

Rancelis Aguilar era la tercera de cinco hermanos y antes de llagar a Cartagena vivía en Caracas, en donde laboraba en un almacén de ropa.