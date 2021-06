Los hermanos Arnulfo y Heyder Gómez de Ávila habían llegado ayer viernes a la finca de su abuelo materno para alimentar unos animales que tienen en ese predio, conocido como El Coco, y que está en el barrio Alto Bosque del municipio Turbana.

Cuentas los familiares que siendo al rededor de la una de la tarde, iban caminando por el predio para llevar comida a unos animales, pero Heyder, de 29 años, iba un poco más adelante que Arnulfo. Una fuerte lluvia que había caído en la zona hizo que un cable de energía se partiera y cayera al suelo, pero no se veía con facilidad.

Tras caminar unos cuantos pasos, Heyder, de manera accidental, pisó el cable y recibió una descarga eléctrica quedando pegado. Su hermano Arnulfo, de 31 años, en vista de lo que estaba ocurriendo, salió de inmediato a auxiliarlo, pero como también estaba descalzo, al querer ayudar a su familiar también fue alcanzado por la corriente y cayó al piso.

“Ellos son electricistas, pero me imagino que Arnulfo en medio del desespero al ver a su hermano en esas condiciones se asustó y lo primero que quiso hacer fue salvarle la vida”, dijo Cecilia de Ávila, madre de lo hombres.

Quienes estaban en el lugar cortaron el cable e intentaron auxiliarlos, pero una vez llegó una ambulancia al predio, los llevaron al hospital de Turbana donde, desafortunadamente Arnulfo llegó sin signos vitales. Heyder se recupera de algunos golpes y de la fuerte corriente que recibió; sin embargo, el dolor por la pérdida de su hermano nunca lo logrará superar.

“Mi hijo Arnulfo no tenía apego de nada. Lo que trabajaba era para su familia. Él decía que hasta que su hermana no terminara de estudiar, era que se iba a dedicar a él. Era un muchacho entregado a Dios, me deja los mejores recuerdos”, señala la madre. Era el segundo entre cuatro hermanos, tres barones y una mujer.

Familiares que se encontraban ayer en Medicina Legal esperaban la entrega del cuerpo de este muchacho, quien será sepultado hoy en su natal Turbana. Residían en la calle del Mamón.

