Turbaco: Lo asesinan de un tiro en la cabeza cuando salía de su casa

“Es falso”

Una vez se conoció que ‘Yuta’ había sido asesinado, se comenzó a especular en redes sociales que su nombre había aparecido en una “lista negra” en la que aparecen presuntos expendedores de drogas de diferentes barrios en Turbaco y que están siendo amenazados de muerte por dedicarse a esa actividad ilegal. Lea aquí: Hombre asesinado en San Pedro y Libertad habría estado preso en EE. UU.

“Eso es falso, el nombre de mi papá no está en esa lista. Él no aparece por allí. Él era un hombre muy alegre y que le gustaba ayudar a los demás. Ya no se dedicaba a esas cosas malas. Estaba pendiente era de su maíz para venderlo”, precisó.

Habla la Policía

El reporte que envía la Policía Metropolitana de Cartagena, además de confirmar de que este homicidio fue producto de una acción sicarial, señala que ‘Yuta’ ya había sido capturado en tres ocasiones por el delito de porte y tráfico de estupefacientes. La última vez que había sido sorprendido vendiendo estupefacientes fue el pasado 31 de enero.