¡Triste! Llegó a Bogotá a trabajar y terminó muerto en una riña callejera

“Yo escuché cuando salió gritando y desesperada una mujer que, con su voz entrecortada, decía “por una cachetada me lo mataron, por una cachetada”, mientras corrían pidiendo ayuda. En ese momento recordé que el muchacho que estaba tendido en el piso era el mismo que pocas horas antes me había saludado con tanta amabilidad y dulzura, y que varias veces se había visto por acá, pero no me imaginé que fuera a morir así de feo”, contó una testigo de los hechos.

Añadió que Luis fue quien empezó a agredir a uno de sus amigos pegándole una cachetada, cosa que el otro joven no le perdonó y por eso le respondió. Los amigos de la víctima intentaron linchar al agresor, pero este logró escaparse y la Policía todavía lo busca.