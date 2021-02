Cartagena llegó a siete homicidios en ocho días de febrero con tres hechos de sangre que ocurrieron entre las 11:30 de la noche del domingo y 10:30 de la mañana de ayer. Los casos sucedieron en los barrios Villa Estrella, Olaya Herrera y Ciudadela 2000.

Una de las víctimas, Martín Elías Manjarrés Moras, era menor de edad. Tenía 17 años y su muerte a bala se dio en medio de una situación aún confusa en el sector El Prado, en Villa Estrella.

Aunque no están claras las circunstancias, solo hay certeza que el adolescente perdió la vida en medio de lo que habría sido un procedimiento policial. Para los familiares del menor, lo que ocurrió con él fue un homicidio.

“Sería lo peor que inventara, porque a mi me gusta decir la verdad y más en este caso que me duele tanto. Mi hijo no era un delincuente; era un muchacho común, un joven amante del béisbol y el fútbol y con muchos amigos. No andaba robando, no andaba drogándose, no usaba armas. Los que lo mataron tienen que responder, vamos a luchar para que no quede impune”. Eso dice Arnedo Manjarrés, padre de Martín Elías.

Testigos cuentan que el domingo, a eso de las 11 p. m., Martín estaba sentado en la calle con otro joven cuando aparecieron dos policías.

“Ellos estaban hablando, pero vieron a los policías y buscaron cómo ‘sacarles el cuerpo’ para evitar cualquier altercado. Los policías les hablaron y luego de eso Martín corrió hacia un solar que estaba cerca. Mientras corría, el patrullero le disparó por la espalda”, contó un residente de la zona.

“A él le dispararon a unos pocos metros de su casa, él no hacía nada malo, solo se ponía a hablar con sus amigos. Mi hijo estaba en noveno grado y era muy tranquilo. No tenía armas cuando lo balearon, solo corrió porque no le gustaban los problemas”, agregó Arnedo.

Este medio se puso en contacto con la Policía Metropolitana de Cartagena, pero no recibió información sobre lo sucedido. Se conoce que el caso está siendo investigado.