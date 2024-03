Tres días de corralejas en Arjona han dejado 29 heridos: 3 son menores

Un hecho particular que manchó de sangre este evento fue el homicidio de un joven que recibió múltiples cuchilladas al salir de una tarde de toros, el 21 de marzo. Eran las 7 de la noche.

El padre de Ángel Segundo Ceballos Puerta, la víctima, relata así lo que sucedió: “Yo vendo bollos en Cartagena y a esa hora me encontraba laborando. Al rato recibí la llamada donde me decían lo que había pasado y de inmediato me devolví, pero ya estaba muerto mi hijo”.