Tres crímenes en menos de 12 horas en Córdoba

Tres nuevos crímenes se perpetraron en los municipios de Pueblo Nuevo, Montelíbano y Montería, sin que hasta el momento las autoridades hayan logrado identificar a los responsables.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Arrieta Sánchez, quien era propietario de un billar del municipio de Pueblo Nuevo, el soldado profesional Jato Jaramillo Hernández y una tercera persona que aún no ha sido identificada, cuyo cuerpo fue hallado en la vía que comunica a Montería con Arboletes.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, el primero de los hechos ocurrió en el billar de la vereda Pueblo Regao, hasta donde llegaron dos sicarios en moto y sin mediar palabra dispararon contra la persona que lo estaba atendiendo.

Entretanto, en el municipio de Montelíbano fue asesinado el soldado profesional Jato Jaramillo Hernández, de 28 años de edad, quien estaba de permiso visitando a sus familiares en el barrio San Rafael de la localidad.

Las primeras versiones señalan que dos hombres llegaron en una motocicleta y le dispararon en varias oportunidades, luego huyeron con rumbo desconocido.

Los familiares del soldado indicaron que este no había manifestado haber recibido amenazas y que desconocen cuáles serían los móviles del crimen.

El tercer crimen se registró en Montería, donde fue hallado el cuerpo de un hombre, en cercanías de la vereda El Floral, el cual fue avistado por los campesinos que pasaban por el lugar en la mañana de este miércoles.

La Policía llegó hasta el sitio con el fin de adelantar el levantamiento del cadáver, pero aún no ha sido revelada la identidad de la persona asesinada. Los vecinos del sector señalan que no lo conocen, razón por la cual no se descarta que lo hayan asesinado en otra parte y luego arrojaran el cadáver a un costado de la vía.