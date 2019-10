Tres capturados por doble crimen en La Candelaria

“Sorprendidos”

Según testigos, “había una fiesta por -el sector- el Yonki y los muchachos esos bebían en la tienda. Cuando llegaron esos pelaos fue disparando y acuchillando sin pelear ni nada”. El primero en ser baleado fue Yeison Espinosa Altamar, amigo de las víctimas mortales. Yefrin y José habrían intentado ayudarlo, pero también recibieron los balazos y murieron en el acto.

“Los que llegaron buscando problema los conocemos como ‘Nelson’, ‘Walter Lobita’, ‘el Chiquito’, ‘el Luis’ y ‘el René’. Le dispararon a Yeison que iba caminado y luego a los otros”, aseguró un allegado a las víctimas.

Norma cuenta que iba camino a casa, tras asistir a un velorio, y cuando pasaba por la tienda de la esquina -cerca del punto conocido como El Yonki- vio a su hijo Yefrin tomando y lo convidó a casa. Sin embargo, el muchacho decidió quedarse unos minutos más.

Esos minutos significaron su partida para siempre. “Ya estaba en casa cuando escuché los gritos. Cuando salí alguien me dijo ‘corre que le dieron’. Miré hacia la tienda y por el suéter supe que era ‘el Negro’ -como le decía cariñosamente a Yefrin-. A unos metros de él estaba José y del otro lado Yeison, a quien se llevaban para una clínica”, recordó con voz entrecortada la mamá de Pérez.

Ese dolor de Norma es el mismo de Gloria. Para ella, la muerte de su hijo es injusta, pues no estaba haciéndole daño a nadie. Solo se tomaba unos tragos con su amigo de toda la vida, Yefrin. “Mi hijo no salía de la casa. Él era paciente psiquiátrico, no se metía con nadie”, contó Gloria.