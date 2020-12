La noticia de la muerte del señor Alberto Muñoz Rodelo, de 82 años, tenía muy triste a sus a sus familiares en el municipio de San Martín de Loba, en el Sur de Bolívar.

Había estado hospitalizado en El Banco (Magdalena), desde donde una vez se enteraron del fallecimiento iniciaron los trámites para su traslado de esa población a San Martín.

Así lo hizo Agustín Muñoz Díaz, hijo del difunto, quien consiguió el cajón para llevarlo de San Martín hasta el hospital de El Banco. Eran las 6:30 de la tarde de ayer domingo cuando tomó una chalupa expresa para ir a ese municipio y así llevar de regreso a su progenitor y darle cristiana sepultura.

Lo que nadie imaginó es que Agustín, de 52 años, tampoco regresaría, pues un accidente entre dos chalupas, cuando iba hacia su destino, hizo que él cayera al Río Magdalena y desapareciera.

Junto con él iban otras personas, pero una niña identificada como Yalexis Torres Jiménez, hija del piloto, también cayó a la corriente y es buscada por las autoridades.

La embarcación era conducida por Fanor Torres Rangel, quien iba con su esposa y sus dos hijas, entre ellas Yalexis, de 13 años. Además de Agustín, iba Eimer Bacheloth, secretario de Planeación de San Martín de Loba. Al parecer, este último era el único que llevaba salvavidas, según las versiones.

Del municipio del Magdalena salió casi que a la misma hora la ambulancia acuática de Altos del Rosario, quien transportaba a la secretaria de Planeación de esa población, a su hija y otro joven. Esta era piloteada por Lascario Rodríguez e iban de regreso a esa población también del Sur de Bolívar.

Lo que ocurrió

Las primeras informaciones indican que el choque se produjo en el Río Magdalena, entre ambas lanchas, pocos minutos después de haber salido de sus respectivos puertos. Frente al corregimiento de Juana Sánchez, jurisdicción de Hatillo de Loba, ocurrió el accidente. Todo parece indicar que las chalupas no llevaban luces.

“Eso sucedió en plena mitad del río, yo vi la ambulancia que venía, traía luces, pero prendían y se apagaban al tiempo, yo me hice hacia la derecha, pero ella se me atravesó y la chalupa se partió por la mitad”, dijo Fanor Sánchez, quien alcanzó a salvar a su esposa y a su otra hija.

De la misma manera relató que “Agustín se salió enseguida y empezó a nadar hacia la orilla en dirección del remolino que se hace frente al sector Los Chía, de allí no lo vi más. Entonces Yalexi -su hija- salió en medio de las aguas y me abrazó. Al tiempo me abrazaron mi mujer y mi otra hija, todas me aplomaban, yo me hundía y salía. Después ya no vi más a mi hija”, precisó.

Las demás personas que quedaron lesionadas fueron llevadas al hospital de Hatillo de Loba.

Sin noticias

Los alcaldes de los municipios pusieron a su disposición, una vez ocurrió el accidente, equipos de rescate para tratar de ubicar a los desparecidos, pero hasta el momento no los han hallado y las labores de búsqueda siguen aguas abajo.