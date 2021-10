La historia, sin embargo, cambió cuando en la mañana del 14 de octubre una tractomula arrolló y mató a Eberto. “Lo llevaron a la Clínica Barú, estuvo en UCI, pero no aguantó”. Quien relata los hechos asegura que hay inconsistencias en el ingreso del hombre al centro asistencial. “Allá en la clínica me dijeron que entró sin conocimiento, pero testigos me aseguran que él ingresó bien”.

La familia de Eberto espera que se aclare lo sucedido y afirma que sus cinco hijos lo extrañarán.