Toro corneó a ‘Falcao’ en corraleja de Córdoba: así va su recuperación

El hombre sigue bajo atención médica y, desde el lugar donde se recupera, dijo que "yo fui corneado en la primera tarde de toros. Era un buen contrato el que me hicieron por las corralejas, pero sólo me lograron dar 400 mil pesos. Yo quiero que los contratistas me liquiden porque ya no puedo seguir laborando por varios meses, debido a lo que pasó".

Aseguró que los contratistas no le han dado dinero para volver a su casa en El Difícil y está pasando necesidades por quedar herido en el evento taurino. Afirmó que se preparará mucho para estar en las próximas corralejas, que serán en Magangué, Bolívar.