¡Terrible! Niña murió en incendio que provocó su papá en la casa

Un sujeto, que horas antes había discutido con su expareja, quien le pidió que se fuera de la casa, se las arregló para ingresar nuevamente a la vivienda y rociar con gasolina la casa, le prendió fuego y al parecer las encerró a quienes estaban ahí para que no pudieran escapar.

“Mi mamá y mi hermana estaban dentro de la casa. Ella al sentir el olor a gasolina se para y cuando ve la casa incendiada, se refugia con mi hermana en el baño. En ese momento no había agua, es como si les hubieran cerrado el registro. Intentan salir de la casa pero no pueden porque la puerta está trancada. Ella llama al presunto agresor y no le responde. Un vecino escucha y sale a auxiliarlas y empieza a romper los bloques con una pala. Él saca a mi hermana y la lleva para su casa. Vuelve por mi mamá pero tiene que seguir rompiendo para que ella pueda salir”, contó Jenny Correa, hermana de la víctima e hija de la mujer herida al medio Somos más Noticias Colombia.

De acuerdo con el relato de Jenny, en medio del horror, llamaba insistentemente al presunto agresor, a quien había echado de la casa por problemas de pareja, pero este no respondía.