Temen que presunta asesina de músico cartagenero quede libre

Ocho meses después del asesinato de Álvaro Luis Vega Gamarra en Iquitos, Perú, a manos presuntamente de Nelly Cecilia Acosta Egusquiza -de 40 años-, los parientes del acordeonero cartagenero aún están luchando por justicia.

Ellos creen que la mujer señalada del homicidio logre obtener una salida de la cárcel. “Hay comentarios de que ella (Nelly) tiene todo listo para que apenas la dejen poner un pie fuera de la cárcel se vaya de ese país”, dicen los dolientes de Álvaro.

Acosta Egusquiza alegó padecer faringitis por las lesiones sufridas en medio del ataque que supuestamente recibió de manos de Álvaro ese 28 de septiembre de 2019.

Isaura Gamarra, madre del joven asesinado, manifestó que el miércoles 6 de mayo se realizó una audiencia express a las 9 de la mañana, donde “afortunadamente le negaron la salida a un hospital para que la revisaran, porque nuestro temor es que ella aproveche salir para escaparse del país”, asegura Isaura.

Aunque no tienen pruebas para confirmar, sospechan que la presunta homicida podría escapar por alguna zona enmontada y partir rumbo hacia Estados Unidos o España, que son dos destinos donde, al parecer, tiene familiares que la ayudarían a ocultarse.

“Es que el tema pasa porque no hemos podido viajar porque no hay vuelos con esto de la pandemia, por eso no pudimos llegar a la última audiencia, que fue el miércoles -pasado-”, manifestó Gamarra.