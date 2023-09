“Te mocharé la cabeza”: golpeó a su hermana y amenazó de muerte a su mamá

El atroz hecho ocurrió a las 9 de la mañana del lunes 18 de septiembre, cuando Miguel Ángel intentó golpear a un sobrino, por lo que Keith Cassiani Zambrano, de 22 años, y hermana de Miguel, intervino siendo atacada a puños y patadas.

En el lugar también estaba Belkis Rocha Zambrano, del 50 años, madre de la agredida y el ahora detenido, quien quiso detener la agresión, pero resultó golpeada en la cabeza con una piedra por su propio hijo. Lea: Revelan detalles del caleño que mataron de un certero balazo en su carro

La madre, asustada, pero decidida, denunció a su hijo ante las autoridades y contó que “él me dijo que me va a matar y me va a mochar la cabeza”. Esta madre se siente destrozada por el destino de su hijo, quien ahora está en manos de la Fiscalía, pero considera que “es mejor que esté así, porque le tengo miedo y un día de estos nos puede matar. Él es muy agresivo”.