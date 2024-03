“Su hijo lo vio agonizar”: borracho mató a puñal a reciclador en Olaya

“Ramiro no era un animal, así que vamos a denunciar y vamos a exigir justicia. El que lo mató debe pagar, porque nadie merece que le hagan eso”. La familia de Ramiro León Álvarez está indignada, llena de dolor y esperando que el caso no quede impune.

La familia es tajante en afirmar que la víctima no estaba armada, no estaba ebria y tampoco era conflictiva. Creen que el tipo lo atacó porque estaba borracho. “Luego nos dijeron que el man fue capturado en el CAI de la Arrocera, pero decía que era inocente, entonces no sabemos si lo soltaron o no. Nosotros denunciaremos mañana (lunes) ante la Fiscalía”, agregó.