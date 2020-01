“Son 1.845 días sin saber de mi hija Karen Dayana”

“Todo fue una falsa alarma, ese mismo día, a través de la Policía, logré comunicarme con los agentes del CAI La Victoria -Bogotá- y ellos mismos me confirmaron que la niña no estaba con ellos. Sigo en las mismas, pero con la fe y la esperanza de volver a ver a mi ‘pelaita’”, comenta Edilberto.

“Hija, solo le pedimos a Dios por tu regreso, es una tristeza que tus hermanitos me preguntan mucho por ti y no tener una respuesta positiva. Te amamos y te esperaremos con los brazos abiertos y el corazón lleno de amor hija hermosa, mi negra, solo lloro por ti hija me haces falta y a Mompox y todo Colombia”.

“Están libres”

De la desaparición de Karen Dayana se han dicho muchas cosas: que habría huido por las molestias de la niña con la pareja sentimental de su mamá, con quienes vivía en el barrio La Granja, de Mompox; que fue vendida a un guajiro o que estaría en el extranjero. Todas esas versiones sin confirmar han pasado al campo de las especulaciones.

En marzo de 2015, casi un año y tres meses después de la desaparición de Karen, la mamá de ella, Sandra Marcela Muleth Mendoza: y una tía, Glenys Carias Mendoza, fueron capturadas al ser vinculadas a la investigación. Cinco años después, ambas mujeres están libres luego de afrontar un proceso judicial. (Ver El proceso)

“Con la mamá de la niña hablé por última vez en octubre -del 2019- en Mompox. Ella estuvo presa en la Cárcel de San Diego y de casualidad me la encontré en el pueblo, porque ella se fue a vivir a otra parte con su pareja.

“Ese día ella -Sandra- me volvió a repetir que ella no había vendido a la niña, que ella ni la tía de la niña eran capaces de hacer algo así, que no saben que pasó y que al igual que yo está angustiada”, dice Edilberto, afirmando que después de eso no ha vuelto a saber de la mamá de su hija.

A la tía de Karen Dayana la vio un tiempo en el pueblo con el brazalete electrónico del Inpec, pero, según él, desde hace meses ya la ve en la calle sin ese artefacto.

“Como ve, todo sigue igual y yo sigo en las mismas. Todo lo dejo en manos de Dios, es quien todo lo ve y todo lo puede”, dice Edilberto antes de continuar ayer con una de las dos actividades que nunca ha dejado de hacer en estos últimos años: vender tintos. La otra, y quizás la más importante, seguir buscando información de su hija Karen Dayana a través de Facebook.