Simón Bolívar: Se meten a su casa para robar y lo matan delante de su mujer

Marlon Salcedo está destrozado. No entiende cómo personas “sin corazón”, pueden quitarle la vida a una persona trabajadora como su padre, un vendedor de pescado que se ganaba el pan de cada día caminando las calles de Cartagena. Lea aquí: Este era Richard Chico, asesinado por sicarios en moto en el Barrio España

Su objetivo estaba claro, según lo señala Marlon, era robarle porque comenzaron a hacerles preguntas sobre un dinero. “Me llamaron y me dijeron que a mi papá le habían dado un tiro”, contó el pariente.

Sostuvo que su padre era un vendedor de pescado que vivía del día a día y que toda su vida la había dedicado a la venta de ese alimento. “No entiendo qué plata buscaban, qué querían en realidad si mi papá no tenía plata aquí”, indicó.

Entraron y sin importar que estaban indefensos, sacaron armas. “Forzaron la puerta. Mi papá y mi mamá se despertaron para ver qué sucedía y una vez adentro comenzaron a preguntarle dónde estaba el dinero. Buscaron y como no encontraron nada le dispararon a la cabeza”, relató.

El hijo de Salcedo Solís dice que los bandidos, si tenían claro que iban a robar, no debieron disparar contra nadie y menos a dos personas adultas que residían solo en esa casa.

La amenaza

También sostuvo que una vez se sintió el disparo, uno de sus hermanos que vive en el segundo piso de la misma casa de su papá, bajó porque vio la presencia de un sujeto. “Un vecino le hizo señales de que no bajara porque adentro todavía quedaba un tipo. Sin embargo, cuando el baja por las escaleras se lo encuentra y este con el revólver lo amenaza y le dice: ¿quieres que te pegue un tiro a ti también?”. De inmediato huyó caminando con otros dos sujetos. Lea aquí: Atracaron un local, los obligaron a confesar y luego los mataron

“Esos tipos mataron a mi papá delante de mi mamá. Por qué hicieron eso. Se metieron, como no encontraron el supuesto dinero entonces lo mataron. No se llevaron nada, pero si la vida de mi papá. Aquí tiene que haber justicia”, sostuvo. Hasta el momento la Policía Metropolitana de Cartagena no ha entregado detalles de este caso de inseguridad en la ciudad.