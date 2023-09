¿Siguen vivos? Secuestradores enviaron mensaje de los 3 mototaxistas

Los parientes de las víctimas afirman que son de escasos recursos y que no comprenden por qué fueron raptados ya que no tienen líos personales. Mientras, en Norosí y Arenal del Sur la comunidad comienza a pedir solidaridad para con los mototaxistas. Esperan que hechos como este no se repitan. Cabe resaltar que en esa zona del departamento hay presencia de disidencias y grupos insurgentes que pelean por rentas criminales y por el control del territorio.