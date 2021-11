“¿Quién responde?, ¿dónde están los videos de las cámaras?, ¿cómo les creo?”, son algunas de las preguntas que la familiar de Crixa Ruiz Cardona se hace, y que, hasta ahora, no han tenido respuestas, sino más cuestionamientos.

Hernández asegura que en el centro asistencial donde estaba hospitalizada su hermana hubo negligencia y que en los informes que le han dado desde la desaparición detallan cosas que no son ciertas. “Dicen que llegó sola y no es así; mi hermana no es consumidora de cocaína, como está escrito en la epicrisis”, sentenció. Lea aquí: Buscan a mujer desaparecida que habría escapado del HUC

El día de la llegada

“Crixa padece de esquizofrenia socio afectiva y no reconoce que tiene problemas”. La hermana de la mujer contó cómo fue que la ingresaron al hospital en la misma tarde que llegaba de Cali (el 26 de octubre).

“Ese día sufrió una crisis en la Terminal de Transportes, por lo que Nohora (la mujer que la recibió y estaba con ella) la llevó de inmediato al Universitario”. Marisol aclaró que su hermana no conocía a Nohora y que cuando esta última mencionó que pertenece a una fundación, Crixa se alteró pensando que la encerrarían.