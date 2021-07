La angustia en el barrio Antonio José de Sucre, de Cartagena, continúa. Ángel Gabriel Vásquez López debía llegar a casa el sábado 3 de julio, pero no apareció. Desde ese día, su familia lo espera.

El joven, de 25 años, cumple ya 21 días desaparecido. El 1 de julio fue el último día en que su madre se comunicó con él cuando venía viajando en una “mula” desde Bogotá a Cartagena.

“Lo último que me dijo fue que la ‘mula’ se había desviado por la vía a Medellín, que iba a ser otra la ruta, pero igual llegaría a Cartagena”, dijo Nedis López, la mujer que desde ese día no duerme tranquila por la incertidumbre de no saber dónde está su hijo.

La Fiscalía, confirmó López, ya tiene la denuncia de la desaparición y está tras la pista del joven cartagenero, que vivía hace cuatro años en la capital del país. “Él ya se venía para Cartagena porque se había quedado sin trabajo”.

La mamá de Ángel también afirmó que visitarán las clínicas que están en la vía que comunica a La Dorada, Caldas, con Medellín, donde esperan encontrarlo. Si usted lo ha visto o tiene información de su paradero se puede comunicar al número 310 660 6123.

Fin del misterio

La familia de Edwin Santander Pereira Flórez, entretanto, descansó, pues ya se conoce el paradero del hombre que estuvo 11 días desparecido.

Pereira Flórez salió de su casa en El Pozón y no volvieron a saber de él. Su hermana confirmó que ayer miércoles 21 un hombre que lo vio la llamó a contarle la buena noticia.

“Se había ido en ‘mula’ a Bogotá a buscar a otra hermana que vive allá. Yo hablé con él y está bien”, confirmó la mujer, quien junto a su familia había recorrido la ciudad tras alguna pista del hombre, de 33 años.

Por varios días estuvieron esperando que en Medicina Legal identificaran a un hombre que hallaron muerto en Chambacú, pues las características que les habían dado parecían ser las de Edwin. Sin embargo, cuando vieron fotos del cadáver descartaron que se tratara de él.

La incertidumbre de su paradero, por fortuna, llegó a su fin días después. Ahora celebran que Edwin haya aparecido sano y salvo.

