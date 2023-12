Sigue la angustia: no hay rastro de la niña desaparecida en río Bravo

Llama uno al consulado y que no hay respuesta, no hay ninguna información, que nada que aparece. Pedimos que no dejen de buscarla, no dejen el caso en el olvido y que aparezca como sí apareció el niño. Estamos en entera zozobra”.

Yulitza Galán Herazo, tía de los menores.

“Seguimos recibiendo amenazas de muerte, nos culpan como si hubiéramos sido los responsables. Me toca irme del barrio porque llegan a la casa a hacerme escándalo, toca llamar a la Policía y vivir con las puertas cerradas. Ya mi papá puso un denuncio, nos dicen que así como mi hermana mató a los niños, que no nos van a dejar tranquilos”, concluyó Yulitza Galán. Lea: Dos niños colombianos caen a río queriendo llegar a EE.UU. junto a su madre

“Ese día íbamos pasando el río con bastante gente. Hubo un desespero de un compañero, en ese desespero él como no me soltaba de la mano, se agarró de mí y ahí fue donde todos caímos encima de todos y se me soltaron los niños en ese río”, dijo la madre recientemente en una entrevista con Vanguardia.

La joven se quedó esperando si alguien lograba sacar a sus hijos, pero no hubo nadie que le ayudara. Decidió entregarse a la patrulla fronteriza esperando el rescate. Lea también: Interpol capturó a ‘Mr Black’ por ordenar homicidios selectivos en Bolívar

“No me ayudaron y duré solo un día en la frontera y luego me enviaron vía terrestre, más de 30 horas, a un refugio en New York. Ahora no sé nada, me dijeron que tenían unos grupos de ‘coyotes’, pero eso es mentiras”, expresó la progenitora.