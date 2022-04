“Sigue igual, no ha despertado y respira con la ayuda de máquinas. No perdemos la fe de que despierte, pero nos dicen que está bajo pronóstico reservado y no ha tenido mayor evolución”. Así explican sus familiares el estado de salud del joven Marlon Correa Dávila.

El hijo de Cascajal, jurisdicción de Magangué, se encuentra hospitalizado desde el pasado 31 de marzo, cuando cayó del segundo piso del centro comercial Paseo de La Castellana de Cartagena. Eran las 7 de la noche.

El estudiante de arquitectura y residente en Barranquilla, llegó a la ciudad para visitar a una mujer con quien, al parecer, tiene una relación sentimental. Supuestamente se encontraron en el centro comercial y entraron a las salas de cine para ver una película.

Hay dos versiones sobre lo ocurrido. La primera dice que Marlon estaba con su novia en cine y que al salir decidieron quedarse un rato hablando cerca a un muro. El joven, de 24 años, se habría sentado sobre el muro de concreto, perdió el equilibrio y cayó.

La segunda dice que estaba con la chica, supuestamente discutiendo, y que decidió lanzarse por lo que serían problemas de pareja. Sobre esto su familia dice que “no podemos afirmar qué ocurrió. Esperamos que La Castellana nos dé las grabaciones de las cámaras de seguridad para ver como pasó todo. Estamos haciendo los trámites con la Fiscalía”.

Los allegados están realizando por redes sociales una campaña para ayudar económicamente a los padres de Marlon. “Es para su transporte, alojamiento y alimentación, porque gracias a Dios Marlon está siendo atendido completamente”, dijeron. Si desea aportar puede llamar al número

301 6896878.