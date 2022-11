Sicarios mataron a ‘el Cucharo’ en El Pozón: “Hace 10 años no lo veíamos”

Hace más de diez años, el padre de Fredy Blanco Batista no veía a su hijo. Supo de él el domingo en la noche, cuando recibió una llamada en la que alguien le anunciaba su fallecimiento. “No sé qué pudo pasar, no sabía de él hace tiempo, así que no tengo mucha información”, dijo mientras esperaba su cuerpo en las afueras de la morgue de Medicina Legal.

Él, al igual que otros familiares de Fredy, está desconcertado con lo que pasó en una vivienda del sector El Guarapero, de El Pozón, donde un sujeto ingresó y a quemarropa acabó con la vida del hombre, de 34 años. Lea aquí: Matan a 2 hombres en El Pozón y San Isidro: a uno le dispararon en su casa

“No sabemos de quién es esa casa, él no vivía allí. Yo sí lo vi varias veces caminando por las calles de El Pozón, pero no ahí”, comentó otra familiar que esperaba en Medicina Legal. Agregó que Blanco Batista se dedicaba a reciclar y que en esa labor estaba cada vez que se lo cruzaba.