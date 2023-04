Sicario lo mató frente a su casa y delante de familiares: ¡su mamá se salvó!

El sicario les disparó, y aunque no alcanzó a herir a uno de ellos, uno de proyectiles causó destrozos en la puerta de una casa vecina y afectó a una mujer de avanzada edad. Tal parece que la bala le rozó un brazo. Lea también: 5 sicariatos en 4 días: tres de las víctimas tenían anotaciones judiciales

“El tipo salió corriendo y no sabemos si después subió a una moto que lo esperaba en la esquina. No lo alcanzaron a ver bien”, precisa Tania, anotando que su hermano no había recibido amenazas ni tenía líos pendientes con la justicia.