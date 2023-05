Sicario esperó que saliera del gimnasio, lo siguió y lo mató de 4 balazos

“Él se portaba bien y no tenía problemas. Nosotros no sabemos en realidad qué pasó”, contó un pariente esta mañana en las afueras de la morgue de Medicina Legal.

Las reacciones por la muerte del joven extranjero no se han hecho esperar: “Siempre serás nuestro hermanito. Hoy (martes) que me dijiste, hermano quédate para jugar y no quise, eso me tiene muy mal, querías disfrutar tus últimos momentos con tus amigos”, le comentó un conocido a Yorman en Facebook.

Con los 30 hechos de sangre en abril y el ocurrido este martes 2 de mayo en Villa Estrella, suman 125 los homicidios en lo que va del 2023; de esos casos, 75 son en sicariatos y 31 en riñas.