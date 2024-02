Sicario atacó a balazos a un hombre en Ceballos: le disparó 9 veces

La calle principal del barrio Ceballos fue cercada por uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena que llegaron a atender el atentado sicarial que se perpetró en la tarde de este viernes 9 de febrero.

Los disparos se escucharon en este sector de la ciudad luego de que en dos días no se presentara un hecho similar. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado y la identidad de la víctima no ha sido revelada. Lea: ¿Ajuste cuentas? Investigan asesinato a bala de un hombre en un bar