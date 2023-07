Sicariato en Nuevo Paraguay: a Luis Alfonso lo citaron para matarlo

Su familia recuerda con claridad esas últimas palabras que pronunció antes de salir en su moto a trabajar. Le pidieron que se quedara y compartiera con ellos, pero él insistió en que no demoraría.

“No me demoro, hago una carrera y vuelvo enseguida”. Luis Alfonso Guzmán Góngora hizo una promesa que las balas no le permitieron cumplir.

“Mi hijo vivía con su abuela en el barrio Bruselas. Allá llegamos mi hijo menor y yo a visitarlo, veníamos del pueblo y decidimos quedarnos esa noche acá en Cartagena. Cuando estábamos compartiendo, Luis recibió una llamada, dijo que saldría y no demoraría”.

El padre de Guzmán Góngora tuvo que cambiar sus planes y no regresar el lunes al pueblo en que vivía, como había previsto. Ahora debe encargarse de las diligencias para retirar el cuerpo de la morgue y despedirlo como merece.

Lo que le duele en realidad es que el mayor de sus hijos, el primero de cuatro, murió en un acto que no merecía: “Él no tenía problemas, no peleaba, era un muchacho sano”.