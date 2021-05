Ayer en la tarde estaba dentro de un auto particular, frente a un local de repuestos para vehículos en el sector de El Amparo, cuando cuatro hombres se le cruzaron y dos de ellos se le acercaron y a quemarropa le dispararon varias veces sin mediar palabras.

Sin amenazas

El último de los sicariatos había ocurrido el martes a las 10:40 de la mañana en el barrio La Providencia. A James Junior Méndez Sarabia lo balearon frente a sus compañeros mototaxistas en la estación donde se parqueaba todos los días para recoger pasajeros, frente a la sede administrativa de una EPS.

Ayer sus familiares hablaron y resaltaron que no tenía enemigos y amenazas. “Él salió esa mañana tranquilo, todo parecía normal, porque él nunca ha tenido problemas”, dijo ayer con aparente calma la esposa del fallecido.

La mujer aseguró que no tiene conocimiento de ninguna amenaza en contra de su difunto esposo: “James nunca me dijo algo de estar amenazado o de que alguien estuviera detrás; que yo sepa, él no debía nada”.

Cuando la viuda de James habla de su versión como papá de dos niños pequeños se le entrecorta la voz y las lágrimas aparecen. “Daba todo por sus hijos, tenía tantos sueños y metas por cumplir”, dice.

El hombre murió a sus 29 años y, además de ser mototaxista, estudiaba contaduría pública. La mujer asegura que su esposo era muy trabajador y buscaba siempre la forma de salir adelante.

Su familia en el barrio República de Venezuela lo extrañará y recordará siempre. De sus homicidas aún no se tiene información.