Eran las 8:30 de ayer jueves cuando se escucharon los disparos en el sector Casitas de Tabla, del barrio La María, en el municipio de Arjona. Las balas eran contra Cristian Camilo Figueroa Jiménez, popularmente conocido en esa población como ‘el Rapidito’.

Un reporte policial señala que la víctima, de 31 años, recibió seis balazos mientras se encontraba hablando en un esquina del barrio, cerca de su casa. El parrillero bajó de la moto, se acercó donde él estaba y de inmediato le disparó a quemarropa.

Quien estaba a su lado corrió, pero una vez el pistolero subió a la moto y se dio a la fuga, regresó para ayudarlo junto a otros vecinos. Una de las balas se alojó en su cabeza de ‘el Rapidito’, otra en la región auricular derecha, dos en el pecho y dos más en el antebrazo derecho.

Del crimen sus familiares aseguran desconocer los móviles. “La verdad es que no sabemos quién pudo haber hecho eso. Lo que nos han dicho es que el sicario se bajó de la moto y se lo quedó viendo. Como él no tenía amenazas ni nada, no se levantó del lugar donde estaba.

“Según, el tipo sacó el arma, se quedó mirando al que estaba a su lado y una vez lo miró a él, le disparó de una”, contó un allegado.

Luego de ser llevado al Hospital Local de Arjona, Cristian fue remitido por los médicos a la clínica Madre Bernarda, en Cartagena, donde falleció.

La Policía de Arjona aún no reporta capturas, pero dijo tener algunas descripciones físicas de los sicarios.

Estuvo preso

Una vez la Policía llegó al lugar de los hechos, y tras hacer algunas investigaciones preliminares, confirmó que ‘el Rapidito’ había salido hace unos cuatro meses de la estación de Policía de Arjona, en donde estuvo detenido por un año.

La institución aseguró que Figueroa Jiménez tenía varias anotaciones: tres por fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, dos por hurto y una por de hurto, y también por estupefacientes.