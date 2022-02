Con la muerte de la niña, sin embargo, cambia uno de los delitos por los cuales fue judicializado Cantillo Morales. El abogado Cristian Torres asegura que en la audiencia de acusación, la Fiscalía debe modificar la imputación y pasar de que se le juzgue de tentativa a homicidio en sí. “Lo que implica que la pena supere los 25 años de prisión. Antes podía quedar en la mitad, porque la tentativa hace que no se juzgue por la pena en sí, si no por mucho menos”, advierte el penalista.

El presunto responsable de esa tragedia, el cotero Tilson Cantillo Morales, de 33 años, está bajo medida de aseguramiento intramural. En audiencias concentradas que se realizaron ante el Juez Sexto Penal Municipal con funciones de Garantías, la Fiscalía le imputó los delitos de delitos de homicidio, en grado de tentativa; en concurso con violencia intrafamiliar, incendio y daño en bien ajeno, cargos a los cuales no se allanó. Lea aquí: Así reconstruiremos la casa de la niña de 13 años quemada en Olaya

Lo dejó hace tres semanas

Los siete hijos de Erika, dos de ellos ya mayores, vivían con ella en su casa. Todos ellos decidieron pasar ese fin de semana en casa de su papá, menos Celia. Sobre su relación sentimental con Tilson dijo que se conocieron hace año y medio, y asegura que ante las reiteradas discusiones en las últimas semanas decidió mejor terminar ese compromiso. El jueves 20 de enero fue la última discusión y Tilson se llevó lo poco que le quedaba en la vivienda de Erika. Lea: El terrible drama de Erika: le quemaron la casa y su hija lucha por vivir

“No lo volví a hablar ni a hablar con él. El sábado (22) yo estaba en la fiesta de una sobrina mía aquí mismo en la calle y él se apareció, pero no me dijo nada. Yo me fui a acostar y él se desapareció. Lo que ahora sé es que lo que hizo fue esconderse en la casa de mi hermana y ahí estuvo hasta cuando yo salí el domingo temprano. Al ver que en mi casa solo estaba la niña, le echó candela”, recuerda Erika.